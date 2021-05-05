“Kripto paralar konusunda yeterli bir düzenleme çerçevemiz yok”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin kripto paralar için "yeterli" bir düzenleme çerçevesine sahip olmadığını ve bunun düzeltme gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.



WSJ'nin organize ettiği etkinlikte konuşan Yellen, "Farklı konular ile mücadele etmek için gerçekten yeterli bir yapıya sahip değiliz" dedi.



Geçtiğimiz hafta Ripple Labs CEO'su Brad Garlinghouse da, ABD'nin kripto paralar konusunda bazı Asya ülkelerindeki düzenleme netliğini sağlayamadığını savunmuştu.