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“Kripto paralar konusunda yeterli bir düzenleme çerçevemiz yok”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar için yeterli bir düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin kripto paralar için "yeterli" bir düzenleme çerçevesine sahip olmadığını ve bunun düzeltme gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.

WSJ'nin organize ettiği etkinlikte konuşan Yellen, "Farklı konular  ile mücadele etmek için gerçekten yeterli bir yapıya sahip değiliz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Ripple Labs CEO'su Brad Garlinghouse da, ABD'nin  kripto paralar konusunda bazı Asya ülkelerindeki düzenleme netliğini  sağlayamadığını savunmuştu.