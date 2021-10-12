Kriz kahini Roubini'den yatırım önerisi

Kriz kahini lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Fed politikaları ve stagflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Nouriel Roubini, Bloomberg'e verdiği söyleşide Fed’in, eğer büyüme yavaşlarsa ve piyasalarda 2018’in dördüncü çeyreğindeki gibi bir satış dalgası gelirse, para politikasını sıkılaştırmasının zorlaşacağını söyledi. Ünlü ekonomist, “Korkacaklar. Varlık alımlarının azaltılmasının tamamlanmasını veya faizleri artırmayı erteleyecekler” dedi.

2008'deki Mortgage krizini öngörmesiyle ünlenen Roubini, stagflasyonun birkaç çeyrek daha sürmeye hazırlandığını belirtti.

Enflasyonun, petrol, kömür ve doğalgaz maliyetlerindeki yükselişlerle birlikte artmaya devam edeceğine ilişkin endişelerin fiyat baskılarının güçlenmesine yol açtığını söyleyen Roubini, tedarik zinciri aksaklıklarının ve işgücü darlığının çekirdek ve manşet enflasyonda önemli bir artışı tetiklediğini ve aynı zamanda ekonomik büyümeye zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Yüksek enflasyon riskine karşı tavsiye

Roubini, güvercin bir Fed ve enflasyonun oynak hale gelmesi durumunda, ABD tahvil faizlerinin, yatırımcıların daha yüksek enflasyon risk primini fiyatlaması ile birlikte, daha da yükselmeye hazırlandığını belirtti.

Ünlü ekonomist, yatırımcıların tahvillerin vadesini kısaltarak veya tüketici fiyatlarına endeksli enflasyondan korumalı hazine tahvillerine yatırım yaparak yüksek enflasyon riskine karşı hedge edebileceklerini ifade etti.

Roubini, altın, metaller, petrol ve altyapı varlıkları gibi bazı gayrimenkulleri içeren emtianın da fiyat baskıları için koruma sağlayacağını sözlerine ekledi.