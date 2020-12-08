Kudlow: Biden'ın vergi artırımına gitmesi piyasalar için en büyük endişe

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında göreve geldikten sonra büyük bir vergi artırıma gitmesi potansiyelinin piyasalar ve kendisi için "büyük bir endişe" olduğunu söyledi. Kudlow, yapılacak bölme bir artırımın piyasalarda ağır hasara yol açacağını savundu.

Washington Post'a verdiği demeçte Biden'in Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'i seçmesini "iyi bir seçim" olarak değerlendiren Kudlow, Yellen'in gelecek yıl Biden'a bir vergi artırımı yapmamasını söyleyeceğine, hemen yapılacak bir vergi artırımına karşı çıkacağına inandığını belirtti.