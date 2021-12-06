Küresel birleşme ve satın almalar hız kesmiyor

Küresel birleşme ve satın almaların hız kesmeden devam ettiğine işaret eden veriler, yılın ilk 11 ayında birleşme ve satın alma hacminin 5,2 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu.

Analistler, ilk 11 ayda 2020 yılı rakamlarını 1 trilyon dolar aşan küresel birleşme ve satın almaların 2021 yılını 6 trilyon dolar seviyesinde tamamlamasını bekliyorlar.

Küresel birleşme ve satın almalara aracılık, danışmanlık pazarında ABD bankaları liderliklerini sürdürürken, Goldman Sachs ilk sırada olmaya devam etti. Goldman Sachs'ı JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Bank of America takip etti. Geen yıl listede 10'uncu sırada bulunan Barclays ilk 11 ayla altıncı sırada yer alırken, Credit Suisse ile 6'ncı sıradan 7'nci sıraya geriledi.

Bankalar, kasım ayında birleşme ve satın almalara aracılık, danışmanlık faaliyetlerinden 3,7 milyar dolar elde ettiler. 11 ayda elde edilen gelir ise yüzde 41 artışla 41 milyar dolara çıktı.