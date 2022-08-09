Küresel buğday ithalatı artıyor

2022-23 pazarlama yılında, dünyanın 779,03 milyon ton buğday üretmesi ve 204,89 milyon ton ihracat yapması bekleniyor. Türkiye de ihracatını artırmayı planlayan ülkelerden. Dünyanın en büyük ithalatçılarının ülkelerini beslemek için yapacağı alımların büyüklüğü ise ABD Tarım Bakanlığı tarafından şöyle tahmin ediliyor.

■ Kuzey Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Fas ve Tunus 2021- 22’de 27.35 milyon ton olan alımlarını 2022/23’te 29.2 milyon tona çıkaracak. Bölgenin hasat miktarı da 17.25 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

■ Güneydoğu Asya: Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam’dan oluşan bu bölgenin 26.03 milyon ton buğday ithal etmesi bekleniyor. Bu ülkeler kendi buğdayını üretmiyor.

■ Ortadoğu: Lübnan, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, BAE, ve Umman geçen yıl 23.05 milyon ton olan ithalatını 23.32 milyon tona yükselecek. Bölgenin üretimi beklentisi ise 17.59 milyon ton.

■ Çin: 2022/23 alımlarının 9.5 milyon ton alması bekleniyor. Hasat etmesi beklenen ürün miktarı ise 135 milyon ton.

■ Bangladeş: 7 milyon ton ithalat yapması beklenen ülkenin üretim beklentisi 1.1 milyon ton.

■ Nijerya: Batı Afrika ülkesinin 6.5 milyon ton ithalat yapacağı tahmin ediliyor. Kendi üretimi ise sadece 110 bin ton civarında kalacak.

■ Brezilya: 6.4 milyon ton ithalat ve 8.5 milyon ton buğday üretimi bekleniyor.

■ Japonya: Asya ülkesinin 5.3 milyon ton ithalat yapacağı tahmin ediliyor. Japonya’nın üretim tahmini ise 1.15 milyon ton.

Romanya, buğday ihracatına hazır

AB’nin tahıl depoları arasında yer alan Romanya’nın ihraç edilecek buğday fazlası artıyor. Romanya Tarım Bakanı Petre Daea, yaptığı açıklamada, Romanya'nın buğday hasadının şimdiye kadar yüzde 96'sının tamamlandığını söyledi. Bakan, elde edilen mahsulün iç piyasada ihtiyaçlarını karşılayacak ve ihraç fazlası sağlayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Romanya, Avrupa Birliği'nin en büyük tahıl satıcıları arasında ve Ortadoğu'ya önemli miktarda ürün tedarik ediyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre, Temmuz 2021 - Haziran 2022 döneminde Romanya, AB'deki toplam buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu ve Birliğin buğday ihracatının dörtte birine denk gelen 6.3 milyon tonluk bir hacim oluşturdu. 2021'de 11.3 milyon ton buğday da dahil olmak üzere rekor bir tahıl mahsulü elde etmişti. Tahıl mahsulü genellikle ihtiyacının iki ila üç katı büyüklüğünde.