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Küresel çelik talebine aşağı yönlü revizyon

World Steel Association, küresel çelik talebi tahminini aşağı ayağı yönlü revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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World Steel Association, küresel çelik talebi tahminini aşağı ayağı yönlü revize etti.

Daha önce yayınladığı raporda bu yıl küresel çelik talebinin yüzde 0,4 artacağını öngören World Steel, Çin'in talebinin yüzde 4, gelişmiş ekonomilerin talebinin yüzde 1,7 azalacağını öngörerek, küresel talebin 2022'de yüzde 2,3 azalarak 1 milyar 797 bin ton olacağını tahmin etti.

World Steel, küresel çelik talebinin 2023 yılında yüzde 1 artarak 1 milyar 815 milyon tona yükselmesini bekliyor.