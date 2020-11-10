Küresel ekonomi aşı haberiyle canlandı

10 Kasım 2020

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE, COVID-19 aşısının 6 kıtadan 44 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen büyük ölçekli klinik denemesinde yüzde 90’ın üzerinde etkili olan aşılarıyla, başarılı veriler gösteren ilk ilaç üreticileri oldular. Şirketler şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulmadıklarını ve bu ayın sonlarında, ABD acil durum kullanım yetkisi almayı beklediklerini söylediler.

Bilim dünyası COVID-19 aşısının en az yüzde 75 etkili olması beklentisini açıklarken, Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NIAID) Direktörü ve Beyaz Saray COVID-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci, yüzde 50 ya da yüzde 60 etkili bir aşının bile kabul edilebilir olduğunu duyurmuştu.

Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz." dedi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise yaptığı açıklamada, yenilik, bilim ve küresel iş birliğinin etkisinin görüldüğünü belirtti.

Pazartesi günü açıklanan veriler, aşılanan 94 katılımcının 9’dan azının COVID-19 virüsünden etkilendiğini gösterdi. Aşı denemeleri, FDA’dan bir yetkilinin yeterli rakam olarak onayladığı vaka sayısı olan 164’e ulaşana kadar devam edecek.

Veriler henüz bağımsız bir değerlendirmeden geçmedi ve bilimsel bir yayında yer almadı ancak Pfizer tüm araştırma bittiğinde eldeki tüm verileri açıklayacağını duyurdu.

Aşı açıklaması sonrasında oluşan olumlu havanın etkisiyle piyasalar, havayolu şirketleri ve diğer ekonomiye hassas şirketlerin hisse değerleri hızlı bir yükselme trendine girdi.

Küresel piyasalarda Pfizer'den gelen aşı haberleri sonrası bölgesel havayolları, turizm ve seyahat şirketleri öncülüğünde başlayan yükseliş hareketi bugün kısmen de olsa sürdürüyor. Asya borsalarında Çin dışında yeşil ekranlar dikkat çekerken ABD vadelileri açılış öncesi işlemlerde Nasdaq haricinde yükselişe devam ediyor.

Pfizer hisseleri yüzde 7,68 artışla 2,8 dolar değerlenerek 39,2 dolara, BioNTech hisseleri ise yüzde 13,91 artışla 12,8 dolar değerlenerek, 104,8 dolara yükseldi.

Pfizer ve BioNTech, FDA onayı aldıktan sonra 2020 yılı içinde 25 milyon kişinin COVID-19’dan korunmasını sağlayacak olan 50 milyon doz aşı üretmeyi planlarken, 2021 hedefi 1,3 milyar doz aşı üretmek olarak açıklandı.

DSÖ’den tebrik

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek etkili COVID-19 aşıları için Pfizer ve BioNTech'i kutladı ve haberi cesaret verici olarak yorumladı.

Ghebreyesus yaptığı Twitter paylaşımında, “Pfizer ve BioNTech'ten gelen cesaret verici haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. COVID-19 mücadelesine katkıda bulunan tüm bilim insanları ve paydaşlara teşekkür ediyoruz. Dünya, COVID-19 salgını ile mücadele ederken eşi görülmemiş bilimsel gelişmeler ve işbirliklerine şahit oluyor” açıklamasını yaptı.

FDA onayı birkaç hafta sürebilir

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Sekreteri Alex Azar, , Pfizer ve ortağı BioNTech’in geliştirdiği aşının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından incelenmesinin birkaç haftayı bulabileceğini açıkladı.

Fox’a konuşan Azar, “Pfizer şu an elindeki tüm veriyi toplayarak FDA’ya sunacak ve veriler bağımsız bir incelenmeye alınacak. Verilerin toparlanıp gönderilmesi ve daha sonra incelenmesi aşamalarının birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Aşı hastanelerin yükünü azaltabilir

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Pfizer ve ortağı BioNTech’in geliştirdiği aşının onaylanması halinde, ülkesindeki hastanelerin yükünü büyük ölçüde azaltabileceğini söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan Johnson, “Henüz aşı tedarik etmedik ve aşı onaylanmadı, her şey aynı anda olamıyor. Tüm süreçler olumlu geçse dahi, aşının doğru dağıtımı için Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından uzun bir planlama yapılması gerekiyor” dedi ve ülkesinin, Pfizer ve ortağı BioNTech’in duyurduğu aşıya, önlerinde uygulama açısından halen uzun bir zaman olması sebebiyle, “bel bağlamaması gerektiğine” işaret etti.

Trudeau Pfizer’ı kutladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı haberini “cesaret verici” olarak değerlendirdi ve “tünelin sonunda ışık göründüğünü” belirterek, COVID-19 bağışıklığının gelecek senin başından itibaren gerçekleşeceğini umduğunu ifade etti.

AB, 300 milyon doz alacak

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech'in geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.

Aşının klinik denemelerinden gelen sonuçları "harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından milyonlarca doz almak için kısa süre içerisinde bir sözleşme imzalayacağını söyledi.

AB ile Pfizer ve Alman ortağı BioNTech arasında Eylül ayında yapılan görüşmelerde 200 milyon doz aşı alımı ve 100 milyon doz aşı için de opsiyon alınması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Pfizer ve BioNTech ile 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan ABD, 2020 yılı içinde 100 milyon doz aşı alacak.

COVID-19 aşısı için tedarik anlaşması imzalayan diğer ülkeler ise Birleşik Krallık, Kanada ve Japonya oldu.