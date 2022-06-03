Küresel ekonomi için bir kritik uyarı daha: Görülmemiş şoklar

Goldman Sachs Başkanı John Waldron, cari ekonomik kargaşanın kariyeri boyunca gördüğü en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi.

JPMorgan CEO'su Dimon'un yatırımcıları "yaklaşan kasırga"ya hazırlanmaları için uyardığı bir dönemde konuşan Waldron, "Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum" dedi.

Waldron, "Yaşanan kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki izdiham benim için benzeri görülmemiş bir durum" ifadelerini kullandı.

Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından kuşku duymadığını ifade eden Waldron, "Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimizden kuşku yok" diye konuştu.