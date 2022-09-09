Küresel fonlardan 14,5 milyar dolar çıktı

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 7 Eylül haftasında küresel hisse senedi fonlarından 14,5 milyar dolar çıktı.

7 Eylül haftasında ABD hisse senedi fonlarından sermaye çıkıyı 11,5 milyar dolar ile 11 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 30'uncu haftada da devam etti ve bu fonlardan 3,4 milyar dolar çekildi. Japon hisse senedi fonlarına ise 1,5 milyar dolar girdi.

Teknoloji hisselerinden 7 Eylül haftasında 1,8 milyar dolar ile 19 Ocak haftasında bu yana görülen büyük sermaye çıkışı gerçekleşti.