Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, global gıda fiyatları endeksi mayısta üst üste 12. ayda da artış gösterdi.

Verilere göre, mayıs ayında gıda fiyatları endeksi 5,8 puan, yüzde 4,8 artarak 127,1 puana çıktı. Veri, 2010 Ekim ayından bu yana en yüksek aylık artışa işaret ederken, gelinen seviye 2011 Eylül'den bu yana en yüksek düzey oldu.

Mayıs ayında fiyatlar 2020'nin aynı ayına göre yüzde 39,7 arttı. Fiyatların en yüksek artış gösterdiği ürünler şeker, sebze ve tahıllar oldu.

Dönem içinde bitkisel yağ fiyatları 12,7 puan, süt ürünleri fiyatları 1,7 puan, et fiyatları 2,3 puan, şeker fiyatları 6,8 puan, tahıl fiyatları ise 7,6 puan artış ortaya koydu. Tahıl fiyatlarının ayrıntısına bakıldığında mısır fiyatlarında artış yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti. Bitkisel yağı fiyatları da yüzde 7,8 yükseldi.