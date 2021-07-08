Küresel gıda fiyatları 12 ay sonra ilk kez geriledi

Dünya gıda fiyatları, haziran ayında bitkisel yağ, hububat ve süt ürünü fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geriledi ve 12 ay içerisinde ilk kez düşüş kaydetti.

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki revize 127.8 seviyesinden haziran ayında 124.6'ya düştü.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 127.1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda fiyatlar haziran ayında yüzde 33.9 artış kaydetti.

FAO'nun bitkisel yağ fiyatları endeksi yüzde 9.8 geriledi. Hububat fiyatları endeksi aylık oranda yüzde 2.6 gerilese de yıllık bazda yüzde 33.8 yükseldi. Mısır fiyatları da yüzde 5 geriledi. Uluslararası pirinç fiyatları ise gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesine indi.

FAO, bu yıl dünya çapında hububat hasadının 2.817 milyar ton ile bir önceki tahminin biraz altında kalacak olsa da rekor seviyede olacağını açıkladı.