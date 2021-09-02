Küresel gıda fiyatları 2 ay sonra yeniden yükselişte

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, küresel gıda fiyatları endeksi ağustos ayında yükseldi. Endekste Haziran ve Temmuz aylarında 12 aylık yükselişin ardından düşüş görülmüştü.

Ağutos ayında gıda fiyatları endeksi 3,9 puan, yüzde 3,1 yükselerek 127,4 puana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,9 yükseliş kaydedildi.

Gıda fiyatlarında iki aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesinde şeker, bitkisel yağlar ve tahıl alt endekslerindeki yükselişler etkili oldu.

Bu dönemde bitkisel yağ fiyatları 10,3 puan, tahıl fiyatları 4,3 puan, et fiyatları ise küçük bir artış gösterdi. Süt ürünleri fiyatlarında ise küçük ölçekli gerileme görüldü.

Tahıl fiyatlarındaki yükselişte büyük ihracatçı ülkelerdeki azalan hasat beklentileri etkili oldu. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük arpa üretimi görünümü ve artan buğday fiyatları, uluslararası arpa değerlerinin yüzde 9 yükselmesine neden oldu.

FAO Şeker Fiyat Endeksi'ndeki artışta da dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya'daki olumsuz hava koşulları etkili oldu. Aylık fiyat artışları, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve Brezilya Reali'nin ABD doları karşısında zayıflamasıyla önlendi. Hindistan ve Avrupa Birliği'ndeki iyi üretim beklentileri de uluslararası şeker fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamaya katkıda bulundu.

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi ise uluslararası palmiye yağı fiyatlarındaki endişeler ve Malezya'da stoklardaki büyük erime nedeniyle tarihi yüksek seviyelere ulaştı.