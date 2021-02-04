Küresel gıda fiyatları altı buçuk yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, aralık ayındaki 108.6 seviyesinden, ocakta 6,5 yılın zirvesi olan 113.3'e yükseldi.

FAO küresel hububat hasadının 2020 yılında tarihi zirveye çıkacağını tahmin etti ancak hububat stoklarındaki hızlı azalmaya dikkat çekerek Çin'den gelen ithalat talebinin beklentileri aştığına işaret etti.

FAO hububat fiyatları endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı. Fiyatlardaki yükselişte Çin'in artan ithalatı ve ABD azalan üretimi rol oynadı.