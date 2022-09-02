Küresel gıda fiyatları düşüşü beşinci aya taşıdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan dünya gıda fiyat endeksi 5 aydır düşüyor.

FAO Dünya Gıda Fiyat Endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 140,7 puandan 138 puana indi. Endeks, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasının ardından Mart ayında 159,7 puana kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Dünya Gıda Fiyat Endeksi son 5 aydır düşüş gösterse de Ağustos'ta hala geçen yılın yüzde 7,9 üzerinde gerçekleşti.

Ağustos ayında FAO'nun tahıl fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşerken, mısır fiyat endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

FAO bugün yaptığı açıklamada ayrıca global tahıl üretim tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2022 için tahıl üretim beklentisi 2 milyar 792 milyon tondan 2 milyar 774 milyon tona indi. Bu, tahıl üretiminde 2021'e göre yüzde 1,4 düşüş anlamına geliyor.