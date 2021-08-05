Küresel gıda fiyatları ikinci ayda da geriledi

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 31 arttı.

Endeks 123 puana gerilerken, düşüşte tahıl, bitkisel yağ ve süt ürünlerinde yaşanan hareketler etkili oldu.

Gıda fiyatları, 12 aylık yükselişin ardından haziranda yüzde 2,5 ile ilk kez düşüş kaydetmişti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Arjantin'de beklenenden iyi gelen rekolte ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan üretim beklentileri ile bağlantılı olarak mısır fiyatlarındaki aylık yüzde 6'lık düşüşün etkisiyle temmuz ayında yüzde 3 geriledi. Arpa ve sorgum gibi diğer iri tanelerin fiyatları da zayıf ithalat talebi nedeniyle önemli ölçüde düşüş kaydetti.

Buğday 7 yılın en yüksek seviyesinde

Buğday fiyatları, kısmen Kuzey Amerika'daki kuru hava ve mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle temmuz ayında yüzde 1,8 artarak 2014 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pirinç fiyatları, kur hareketlerinden ve yüksek navlun maliyetleri ve lojistik engellerden kaynaklanan yavaş satış hızından etkilenen iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, devam eden yaz tatilleri nedeniyle Kuzey yarımkürede yavaşlayan piyasa faaliyetinin etkisiyle haziran ayına göre yüzde 2,8 düştü.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi da soya, kolza ve ayçiçeği yağı fiyatlarının artan palm yağı değerlerini dengelemesiyle yüzde 1.4 düşerek beş ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Şeker fiyatları 4 aydır yükseliyor

FAO Şeker Fiyat Endeksi, yüzde 1,7 artarken, yükselişini dördüncü ayına taşıdı. Artış büyük ölçüde daha güçlü ham petrol fiyatları ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'da son zamanlardaki donların verim üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerden kaynaklanırken, Hindistan'daki iyi üretim beklentileri daha büyük bir sıçramayı frenledi.

FAO Et Fiyat Endeksi, Doğu Asya'daki artan ithalat ve bazı bölgelerdeki sınırlı üretim artışları nedeniyle kanatlı eti fiyatlarındaki artışın etkisiyle geçen aya göre yükseldi. Sığır eti fiyatları da Çin'den yapılan yüksek ithalat ve ana üretim bölgelerinden gelen arzın azalmasıyla güçlendi. Bu arada, Çin'in ithalatındaki düşüşün ardından domuz eti fiyatları düştü.