Küresel gıda fiyatları üst üste iki aydır geriliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyat endeksi Nisan ayının ardından Mayıs ayında da geriledi. Bitkisel yağ ve süt ürünlerinin uluslararası fiyatları düşerken, buğday, pirinç ve kanatlı hayvan eti fiyatları arttı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 0,6 düşüşle 157,4 puan oldu. Bu düşüşe rağmen Endeks, 2021 Mayıs ayının yüzde 22,8 üzerinde gerçekleşti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, buğday fiyatlarının etkisiyle Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 5,6 yükselmişti. Mayıs ayında Tahıl Fiyat Endeksi geçen yılın aynı döneminin yüzde 56,2 üzerine çıktı.

FAO'nun Bitkisel Yağ endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 düştü. Palm, ayçiçek yağı, soya ve kolza yağı fiyatlarını Mayıs ayında geriledi.

Mayıs ayında FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 1,1 düştü.