Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş altıncı ayda
Dünya gıda fiyatları, eylülde art arda altıncı ayda düşüş kaydetti.
Dünya gıda fiyatları Eylül ayında art arda altıncı ayda düşüş kaydederek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemeyi sürdürdü.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ağustos ayındaki revize 137.9 seviyesinden Eylül ayInda 136.3'e düştü.
Ağustos gıda fiyatları endeksi daha önce 138 olarak açıklanmıştı.
Dünya gıda fiyatları endeksi Mart'ta 159.7 ile rekor seviyeyi görmüştü.