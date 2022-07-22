Küresel ham çelik üretimi düştü

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Haziran ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düşerek 158,1 milyon ton olduğunu açıkladı.

Worldsteel verilerine göre, Çin'in üretimi yüzde 3,3 düşüşle 90,7 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 6 düşüşle 5,6 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,3 artışla 10,0 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında küresel ham çelik üretimi yüzde 5,5 düşüşle 949,4 milyon ton seviyesinde kaldı.

Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 13,1 düşüşle 2,9 milyon ton olurken, yılın ilk 6 ayında üretim yüzde 4,6 düşüşle 19,0 milyon ton olarak belirlendi.