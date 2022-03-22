Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 5,7 düştü

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Küresel ham çelik üretimi, şubatta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 azalarak 142,7 milyon tona geriledi. Aynı dönemde Çin'in üretimi yüzde 10 azalarak 75 milyon tona düştü.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi ocakta da yüzde 11,2 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 2,3 azalarak 7,3 milyon ton olurken, Almanya'nın üretimi yüzde 3,8 artışla 3,2 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 1,4 yükselişle 6,4 milyon tona çıktı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 3,3 azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 3 milyon tona geriledi.

Aynı dönemde Brezilya'da yüzde 6,9 düşerek 2,7 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 3,7 artarak 2,5 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Bu arada, Ocak-Şubat 2022'de küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 299,4 milyon tona geriledi.

Alman çelik endüstrisi, Rusya'ya doğal gaz ambargosu konusunda uyardı

Öte yandan Alman Çelik Birliği Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff, "Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan şu anda çelik üretimi yapılamaz." dedi.

Kerkhoff, çeliğin neredeyse tüm sanayi değer zincirlerinin temel malzemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle Rus gazı ithalatının hemen yasaklanması, sadece çelik endüstrisinde üretimin durmasına değil, aynı zamanda Almanya ve AB'de sanayi üretiminde bir düşüşe yol açacaktır. Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan şu anda çelik üretimi yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin doğal gazda Rusya bağımlılığını hızla azaltması ve arz güvenliğine daha fazla odaklanması gerektiğini belirten Kerkhoff, "Ancak güvenli alternatifler olmaksızın Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatının durdurulması, çelik endüstrisindeki şirketler için mevcut durumda kapanma riski oluşturacaktır." dedi.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.