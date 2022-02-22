Küresel ham çelik üretimi yüzde 6,1 düştü

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ilk ayında Çin'deki üretimin düşmesine bağlı yüzde 6,1 azaldı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 11,2 azalarak 81,7 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi geçen yıl da yüzde 3 azalmıştı.

Türkiye’de üretim yüzde 7,8 azaldı

Japonya'nın üretimi yüzde 2,1 azalarak 7,8 milyon ton, Almanya'nın üretimi yüzde 1,4 düşüşle 3,3 milyon ton olurken, ABD'nin üretimi yüzde 4,2 yükselişle 7,53 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 3,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 4,8 düşerek 2,9 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 20,3 artarak 2,8 milyon tona çıktığı tahmin edildi.