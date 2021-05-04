Küresel İmalat PMI 11 yılın zirvesini gördü

JP Morgan Küresel İmalat PMI Endeksi, nisan ayında 55.8 puana yükselerek 2010 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Endekste yer alan 24 ülkeden 21'inde işletme koşullarının iyileştiği görülürken, yalnızca Meksika, Myanmar ve Filipinler'de daralma sinyali alındı.

Endeks imalat üretiminde üst üste 10. ayda da büyümeye işaret etti. Büyümeye Euro Bölgesi, İngiltere, ABD ve Avustralya gibi bölgelerdeki imalat toparlanması öncülük etti. Endeksin tüm alt kategorilerinde de yükseliş yaşanmış olması dikkat çekti.