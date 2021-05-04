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Küresel İmalat PMI 11 yılın zirvesini gördü

Küresel İmalat PMI Nisan'da 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JP Morgan Küresel İmalat PMI Endeksi, nisan ayında 55.8 puana yükselerek 2010 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye  yükseldi. Endekste yer alan 24 ülkeden 21'inde işletme koşullarının  iyileştiği görülürken, yalnızca Meksika, Myanmar ve Filipinler'de  daralma sinyali alındı.

Endeks imalat üretiminde üst üste 10. ayda da büyümeye işaret etti. Büyümeye Euro Bölgesi, İngiltere, ABD ve Avustralya gibi bölgelerdeki  imalat toparlanması öncülük etti. Endeksin tüm alt kategorilerinde  de yükseliş yaşanmış olması dikkat çekti.