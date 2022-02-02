Küresel imalat sektörü 2022’ye güçlü başladı

Küresel imalat sektörü 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Brezilya gibi istisnalara rağmen, Euro Bölgesi genelinde, İngiltere’de, Rusya’da, Hindistan’da, Tayland’da ve Japonya’da imalat sektörü ocak ayında büyüme kaydetti. IHS Markit tarafından yayınlanan ocak ayı nihai İmalat PMI verileri özellikle Euro Bölgesi’nde sektörün yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptığına işaret ediyor. İmalat sektörünün seyri ülkelerin COVID-19 pandemilerindeki durumu, tedarik darboğazları ve yapısal durumlarına bağlı olarak değişiklik seyrediyor.

Euro Bölgesi’nde İmalat PMI aralıktaki 58 düzeyinden ocakta 58,7’ye yükselerek imalat sektöründe beş ayın en hızlı büyümesi yaşandığını gösterdi. Üretim ve yeni siparişlerde büyüme hızlanırken, istihdam büyümesi de beş ayın zirvesine yükseldi. Tedarikçi performanslarında ise son bir yılın en az bozulma görülen bir dönem oldu. Tedarik darboğazında yaşanan sorunların azalması, girdi maliyetlerinde de dokuz ayın en düşük artışını getirdi. Ancak fabrika satış fiyatları 20 yıllık veri tarihinin en yüksek ikinci artışını kaydetti.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da da imalat 5 ayın en güçlü büyümesini kaydetti ve İmalat PMO altı aydır ilk kez artış kaydederek kasım ve aralıktaki 57,4 düzeyinden 59,8’e yükseldi. Tedarik darboğazlarındaki gevşemeyle birlikte maliyet enfl asyonu ise dokuz ayın en düşük seviyesinde. Üreticilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklentileri de iyimserleşiyor. Ancak enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyat baskıları hala tarihi ortalamaların üzerinde.

Fabrika satış fiyatlarındaki artışın anket tarihinin zirvesine tırmandığı Fransa’da imalat sektörü büyüme kaydetse de büyümenin hızı 3 ayın en düşüğünde. Tedarik darboğazları devam etse de 2021’deki kadar kötü değil. İmalat üretimi yeni COVID-19 vaka dalgasına rağmen artış kaydetti. İmalat PMI 55,5ten 55,6’ya yükseldi.

İtalya’da Omicron kaynaklı bozunmalar imalat sektöründe büyümeyi 11 ayın en düşük hızına çekti. İşgücü darboğazı yaşayan şirketler var ve tedariklerde COVID-19 kaynaklı gecikmeler yaşanıyor. Üretim büyümesi ise 12 ayın en düşük hızında gerçekleşti. İtalya da tedarik darboğazlarının gevşemeye başladığı ekonomilerden ve IHS Markit PMI anketlerine katılan şirketler gecikmelerin ağustostan bu yana en kısa sürelere gerilediğini bildirdi. Girdi maliyetleri de 10 ayın düşüğünde.

İspanya’da İmalat PMI 56,2’den değişmedi. Yunanistan’da İmalat PMI 57,9 ile 6 ayın en düşüğüne gerilerken, imalatın bölgedeki ocak şampiyonları Avusturya (61,5) ve Hollanda (60,1) oldu.

İngiltere’de İmalat PMI aralıktaki 57,9 düzeyinden ocakta 57,3’e yavaşladı fakat sektörün toplam üretimi son altı ayın en yüksek hızında arttı. Yeni ihracat siparişlerinde artışa rağmen yeni siparişlerde bir yavaşlama gözlemlendi. Girdi maliyetleri ve fabrika satış enfl asyonu gevşemeye başladı. Sevkiyat süreleri İngiltere için de düzelmeye başlıyor.

Hindistan’da artan vakalara rağmen imalat sektöründe güçlü büyüme ocakta devam etti. Yeni siparişler ve üretimin büyüme hızı yavaşlasa da büyüme hala güçlü. İmalat PMI aralıktaki 55,5 düzeyinden ocakta 54 düzeyine gerileyerek eylül ayından bu yana en zayıf imalat büyümesi kaydedildiğine iaşret etti. Enfl asyon baskıları üreticiyi endişelendiriyor ve iş dünyasının ekonomiye güveni 19 ayın en düşüğünde.

Tayland’da imalat tarihi rekor hızda büyürken İmalat PMO 51,7’de. Japonya’da da İmalat PMI 55,4’e yükselerek güçlü imalat büyümesine işaret ediyor.

Brezilya’da pandemi ve enflasyon nedeniyle ocakta sert daralma

Tüm ekonomilerde imalat yeni yıla istenilen güçte bir giriş yapamadı. Bunların başında Latin Amerika’nın en önemli ekonomilerinden Brezilya geliyor. Brezilya’da imalat sektörünün gelişimini izleyen İmalat PMI verisi son iki aydır daralmaya işaret eden 50 eşiğinin altında ve ocakta 20 ayın en sert daralmasına işaret etti. İmalat PMI aralık ayındaki 49,8’den 47,8’e geriledi. Hem yeni fabrika siparişleri hem de imalat sektörünün üretimi bir buçuk yıldan uzun bir süredir görülmemiş bir hızda daraldı. İstihdam ise on ayın ardından ilk kez düştü. IHS Markit raporunda sektördeki durumun pandeminin hızlanmasından kaynaklandığı değerlendirmesi yapılıyor. Talebin yüksek enfl asyon yüzünden düşmeye başladığını aktaran şirketler de var. Girdi maliyetleri ve fiyatlar 19 ayın en düşük hızında artmış olsa da 16 yıllık anket tarihinin zirvelerine yakın seyrediyor.