Küresel iş gücü tahminine aşağı yönlü revizyon

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş gücü piyasası için 2022 yılı toparlanma tahminini aşağı yönlü revize etti.

2021 Mayıs ayında yayınladığı raporda 2021 yılı tam zamanlı istihdam açığını 26 milyon olarak tahmin eden ILO, 2022 yılında çalışılan saat açığı projeksiyonunu 52 milyon tam istihdam seviyesi olarak duyurdu.

Küresel işsizliğin en azından 2023 yılına kadar COVID-19 öncesinin üzerinde olmaya devam edeceğini öngören ILO, 2019'da 186 milyon oyan işsiz sayısının 2022'de 207 milyon seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

ILO, 2022'de küresel iş gücüne katılım oranının da 2019 yılının 1,2 puan altında kalmayı sürdüreceğini öngördü.