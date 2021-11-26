Küresel piyasalarda yeni varyant korkusu

Petrol fiyatlarında düşüş oranı, yüzde 10’u geçti. Tüm hisse piyasalarında düşüşler var. ABD'de Wall Street’te 2021’in en sert günlük düşüşleri kaydedildi.



Küresel hisseler yüzde 0,8 düştü ve Ekim başından beri en kötü haftasını geçirdi.

Avrupa hisse senetleri (.STOXX) , seyahat ve eğlence hisse senetlerinin özellikle kötü bir şekilde etkilenmesiyle Eylül 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı, yüzde 2.7 düştü.

Alman DAX (.GDAXI) yüzde 3 düştü ve İngiltere'nin FTSE 100 (.FTSE) yüzde 2.7 düştü.

MSCI'nin Japonya dışındaki Asya hisseleri endeksi (.MIAPJ0000PUS) yüzde 2.2 gerileyerek Ağustos'tan bu yana en keskin düşüşünü yaşadı.

Kumarhane ve içecek hisseleri Hong Kong'da çakılırken, Sidney ve Tokyo'da seyahat hisseleri düştü.

Japon Nikkei (.N225) yüzde 2,5 ve S&P 500 vadeli işlemleri en son yüzde 1,8 düştü.

Perşembe günü ABD pazarının Şükran Günü tatili nedeniyle kapatılması hareketleri daha da kötüleştirdi. Analistler varyantın aşıdan kaçıp kaçamadığının belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.