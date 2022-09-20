Küresel şeker piyasasında arz fazlası bekleniyor

Dünyanın önde gelen şeker piyasası analistlerinden StoneX, küresel seker piyasasında arz fazlasının 1 Ekim'de başlayacak 2022-23 sezonunda 3,9 milyon tonu aymasının beklendiğini bildirdi.

Stonex, Temmuz ayında yaptığı açıklamada arz fazlasını 3,3 milyon ton olarak tahmin etmişti. 2022-23 sezonunda Hindistan'ın üretiminin 2021-22 sezonuna göre 500 bin ton artarak 36,5 milyon tona ulaşacağını öngören Stonex, Tayland'ın üretiminin de yüzde 14 artarak 11,5 milyon tona ulaşacağı beklentisini ortaya koydu.

Stonex, AB + Birleşik Krallık için üretim beklentisini 400 bin ton düşürerek 16 milyon tona çekerken, Çin'in üretiminin de 300 bin ton azalarak 10 milyon ton olacağını öngördü. Brezilya'nın üretiminin ise 37,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.