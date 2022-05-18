Küresel tedarik zinciri baskıları nisanda kötüleşti

New York Fed, Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.

Dünya ekonomisi COVID-19 salgınından toparlanırken tedarik zinciri aksamalarının büyük bir zorluk oluşturmaya devam ettiği belirtilen açıklamada jeopolitik ve salgınla ilgili son gelişmelerin küresel tedarik zincirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğine işaret edildi.

Endeksin tarihsel olarak çok yüksek seviyelerde kalmasına rağmen Aralık 2021'den marta kadar olan dönemde küresel tedarik zinciri baskılarında bir gevşemeye işaret ettiği belirtildi. Nisan ayı okumasının küresel tedarik zincirinde yeni gerilmeler ortaya çıktıkça koşulların kötüleştiğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, nisanda küresel tedarik zinciri baskılarının kötüleşmesinin ağırlıklı olarak Çin ile Avro Bölgesi'ndeki teslimat sürelerinden ve ABD'den Asya'ya olan hava taşımacılığı maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

New York Fed'in açıklamasında, "Bu gelişmeler, Çin'de uygulanan COVID-19 ile ilgili katı karantina önlemlerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya çatışmasının Avrupa'daki tedarik zincirleri üzerindeki sonuçlarıyla ilişkilendirilebilir." ifadesi kullanıldı.

Son aylarda gözlemlenen ılımlılığın kısmen tersine döndüğüne işaret edilen açıklamada, Çin'deki karantina önlemleri ve jeopolitik gelişmelerin Çin ve Avro Bölgesi'nde teslimat süreleri ile nakliye maliyetleri üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu kaydedildi.