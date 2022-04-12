Küresel ticaret büyüme tahminine 'savaş' revizyonu

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret için 2022 yılı büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Dana önce 2022 yılında küresel ticaretin yüzde 4,7 büyüyeceğini öngören DTÖ, bu tahminini yüzde 3'e indirdi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iwela yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma Ukrayna sınırlarının çok ötesine yansıyacak. Tedarik zincirlerinde aksama ve enflasyonist baskılarda artış olduğu açık" ifadelerini kullandı.

DTÖ raporunda 2023 yılında global ticarette büyümenin yüzde 3,4 olmasının beklendiği ifade edilirken, bu tahminlerin Ukrayna-Rusya çatışmasının yarattığı belirsizlik nedeniyle daha az kesin olduğunu da savundu.