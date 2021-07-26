“Küresel vergi reformu adil değil, yeni ‘cennetler’ doğurur”

İngiltere merkezli vergi adaleti savunucusu sivil toplum girişimi Tax Justice Network (Vergi Adaleti Ağı) CEO’su Alex Cobham, konuya ilişkin CNBC’ye yaptığı açıklamada OECD’deki küresel asgari kurumlar vergisi uzlaşı ve tartışmalarının tarihi öneme sahip olduğunu kabul etse de “Ancak adil ve etkin bir reform değil” diyor.

Vergiden kaçınma, vergi rekabeti ve vergi cennetleri konusunda ortak endişeleri olan araştırmacı ve aktivistlerden oluşan girişimin CEO’su şöyle uyarıyor: “Üzerinde anlaşılacak gibi duran anlaşma ‘şok edici şekilde’ vergi gelirinin aslan payını en büyük OECD üyelerine aktarıyor. Üstelik bunu mevcut durumda kurumlar vergisi istismarlarında zaten en büyük kayıp düşük gelirli ülkelerinken yapıyorlar.”

Cobham “Vergi cennetlerinin sonunu getirir mi?” sorusuna ise “Kurumlar vergisi cenneti unsuru sona yaklaşır. Ancak yine de X ülkesinde yüzde 25 vergi ödüyorsanız, yüzde 15 hala çok iyi. Fakat yeni plandaki öneri kapsamında genel merkezlere yönelik vergilendirme maddeleri İrlanda veya Bermuda yerine ABD veya Fransa’ya kaydırmanızı teşvik ediyor olabilir. Yani kurumlar vergisi cennetlerinin iş modellerinde dramatik bir değişim olacak.”