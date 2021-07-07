“Küresel vergi reformu çok hızlı gerçekleşecek”

Hilal SARI

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eylülde bırakacağı koltuğunun güçlü adaylarından Almanya Maliye Bakanı Olaf Sholz, yarın Venedik’te başlayacak ve haftasonu boyunca devam edecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi öncesinde “küresel vergi reformunun çok hızlı şekilde hayata geçeceğini” söyledi ve haftasonu zirvesinde reformu engelleyecek bir itiraz beklemediklerini belirtti. “Hedefimiz çok iddialı, 2023’te uluslararası çapta uygulanmaya başlaması için her şeyin hazır olmasını istiyoruz” diyen Scholz, reformun hem Avrupa hem de Almanya için “milyarlarca dolar ek gelir yaratacağına” dikkat çekti. En önemli unsurun son 20-30 yıldır giderek artan vergiden kaçınma pratiklerinin sonunun getirilebilmesi olduğunu belirten Scholz, “Buna bir son vereceğiz. Vergi indirimiyle girilen yarış artık son bulacak” dedi.

9 ülke itiraz etmişti

OECD’de 130 ülkenin desteklediği asgari kurumlar vergisi de içeren ve büyük şirketleri faaliyetlerinin olduğu yerlerde de vergilendirmeyi öngören küresel vergi reformu önerisini aralarında İrlanda, Estonya ve Macaristan gibi düşük kurumlar vergisine sahip AB ülkelerinin de olduğu 9 ülke imzalamamıştı. Bu üç ülke dışında itiraz eden ülkeler ise şöyle: Peru, Barbados, Saint Vincent ve Grenadinler, Sri Lanka, Nijerya ve Kenya.

İngiltere’nin ise finans hizmetlerinin hariç tutulması için talebinin OECD düzeyinde kabul gördüğü ve bu nedenle başta itiraz ettiği planı desteklediği öne sürülüyor.

Yellen’ın G20’yi ikna etmesi gerekecek

Öte yandan G20’ye konuyu getiren ABD hükümetinden Hazine Bakanı Janet Yellen’in Venedik’teki toplantıda G20’nin diğer üyelerini “ABD Kongresi’nde sıkıntı çıkmayacağı ve reformun tartışmasız onaylanacağı” konusunda ikna etmesi gerektiği belirtiliyor. ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Başkan Joe Biden’ın yüzde 15 olarak öngörülen (başta yüzde 21’di ancak cazibesini artırmak için yüzde 15’e çekildi) asgari kurumlar vergisi önerisi konusunda tartışmaya devam ediyor.