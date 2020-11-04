Kuroda: BOJ, döviz kur hareketlerinin istikrarlı kalmalarına yardım edecek

04 Kasım 2020

Nagoya'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, burada yaptığı açıklamada, kur hareketlerinin son dönemde göreceli olarak istikrarlı olduğunu, Japonya'nın inracatını ve denizaşırı yatırımlarını artırmasına yardım ettiğini belirtirken, "Kur hareketlerini istikrarlı tutmak olağanüstü önemli" değerlendirmesini yaptı.

Kuroda, ABD seçiklerinin dolardaki hareketleri nasıl etkileyeceği konusunda piyasalardaki çeşitli görüşlerin farkında olduğunu belirtirken, döviz piyasasının görünümü konusunda kendi görüşünü ifade etmekten kaçındı.

Kuroda, "Global ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğiz, bunlar arasında ABD başkanlık seçimi de var" dedi.