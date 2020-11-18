Kuroda: Gevşeme politikası yakın zamanda sona ermeyecek

Gevşeme politikasının yan etkilerini izlemekte olduklarının altını çizen Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasında gevşeme olmayacağının ve gereken ayarlamaları yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kuroda, "Ekonominin yüzde 2 enflasyon patikasına girmesinden önce gevşek para politikasını sona erdirmek uygun olmaz. Şu an ETF alımlarını sona erdirmeyi tartışmaya açmak için de uygun zaman değil" yorumu yaptı.