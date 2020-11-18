Kuroda: Gevşeme politikası yakın zamanda sona ermeyecek
BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın gevşeme politikasının yakın zamanda sona ermeyeceğini söyledi.
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Gevşeme politikasının yan etkilerini izlemekte olduklarının altını çizen Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasında gevşeme olmayacağının ve gereken ayarlamaları yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Kuroda, "Ekonominin yüzde 2 enflasyon patikasına girmesinden önce gevşek para politikasını sona erdirmek uygun olmaz. Şu an ETF alımlarını sona erdirmeyi tartışmaya açmak için de uygun zaman değil" yorumu yaptı.