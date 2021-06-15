'Kurtarma' tahviline 107 milyar euro talep

Avrupa Birliği'nin (AB) kurtarma fonunu finanse etmek için gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracında talep 107 milyar euroyu aştı. İhraç aynı zamanda AB'nin piyasalardan borçlanan başlıca uluslarüstü bir kurum haline geldiğini gösteren kilit bir adım niteliğini taşıyor.

İhraç edilen tahvile gelen talep hakkında bilgi ihraçtan sorumlu banka tarafından yapıldı.

AB, kurtarma fonunu finanse etmek amaçlı yapacağı 800 milyar euro üst limitli borçlanma programı kapsamında borçlanmayı 10 yıllık tahvil ihracıyla başlattı.

AB'nin kurtarma fonu 2026'ya kadar ekonomilerinin koronavirüsten toparlanması için üye ülkere kredi ve hibe sağlamayı amaçlıyor.

Fransa'nın AB işlerinden sorumlu devlet bakanı geçen günlerde tahvil satışıyla 10 milyar euro toplanacağını ifade etmişti.

AB, bundan önce "SURE" adlı istihdam destek programı kapsamında piyasalardan borçlanmıştı. İstihdam programı kapsamında ekim ayında bu yana 90 milyar euro borçlanma aracı ihraç edildi.

Ancak 27 ülkeli AB'nin adeta tek bir devlet gibi borçlanacağı bu kurtarma fonu, büyüklüğü de göz önüne alındığında, birliği dünyanın en büyük uluslarüstü borç ihracı yapan kuruluşu pozisyonuna getirme potansiyeline sahip.

Tahvile gelen talep, yatırımcıların en üst seviye kredi notuna sahip kuruluşların ihraçlarına olan yoğun taleplerinin de devam ettiğini gösterdi.

Reuters hesaplamalarına göre AB'nin 10 yıl vadeli tahvilinin yıllık getirisi sadece yüzde 0.06 oldu. Tahvil bu seviyelerde Almanya'nın aynı vadeli tahvillerine kıyasla daha yüksek bir getiri sunuyor.

AB ayrıca bankalara doğrudan tahvil satışı için de yetki verdi. Birlik temmuz sonuna kadar sendikasyon yöntemiyle iki tahvil ihracına daha çıkacak.

Ayrıca eylülden itibaren ihale yöntemiyle daha kısa vadelerde de borçlanacak.