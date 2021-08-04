La Liga'nın yüzde 10'u 3,2 milyar dolara satıldı

İspanya'nın profesyonel futbol ligi La Liga, faaliyetlerinin büyük bölümünü bir araya toplamak için kurduğu yeni şirketin yüzde 10 hissesini yatırım şirketi CVC Capital Partners'a satmak için anlaşmaya vardı.

La Liga'nın değerini 24,2 milyar euro civarında belirleyen anlaşmaya göre CVC 2,7 milyar euro ödeyecek.

La Liga, elde edilecek fonların yüzde 90'ının üzerinde anlaşılmış yatırım programlarının finansmanında kullanılmak üzere kulüplere aktarılacağını da belirtti.

TV haklarının değerinde hızlı bir büyüme döngüsünün sona ermesiyle karşı karşıya kalan ve kalabalıklar üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle bilet satışlarının düşük olduğu bir yıl geçiren futbol ligleri ve kulüpleri alternatif gelir kaynakları bulmak için çabalıyor .

Bu yılın başlarında Avrupa'nın en büyük 12 kulübünün ayrılıkçı bir "Süper Lig" kurma girişiminin başarısız olması, sektördeki görevliler üzerindeki baskıyı artırdı.

La Liga, ligin sportif sorumluluklarının yönetimi ve görsel-işitsel hakların işlemin kapsamı dışında kalacağını söyledi.

Hisse satışı hala ligin yönetim kurulu ve kulüplerinden onay gerektiriyor.

Eskiden Formula 1'in sahibi olan CVC için anlaşma, mart ayında, ragbi birliğinin Fransa, İrlanda, İngiltere, İskoçya, Galler ve İtalya'dan oluşan Six Nations grubundaki bir hisse için 365 milyon sterlin yatırım yapmayı kabul etmişti.

Geçen yıl bir konsorsiyumun parçası olarak İtalya'da Serie A‘nın medya işinde bir hisse satın almak için görüşmelere başlamış, ancak anlaşma bazı futbol kulüplerinin itirazları üzerine imzalanamamıştı.