Lagarde: Bu tapering değil tekrar kalibre ediyoruz

DÜNYA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verdi.

Faiz kararının ardından açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, Delta varyantının ekonomilerin tamamen açılmasını geciktirebileceğini belirtti.

Lagarde, faiz ve tahvil programının ölçeğine dokunmayan ECB’nin orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı kaldığını yineledi.

Üretici maliyetlerini giderek artıran üretim darboğazlarının gelecek yıl da devam edeceğini belirteren Lagarde, "Tedarik zincirindeki sıkışmalar 2022'nin ilk çeyreğine sarkacak, belki sonrasına bile uzayabilir." dedi.

Lagarde'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

PEPP alımları 'biraz yavaşlayacak'

Enflasyondaki artış büyük ölçüde geçici etkilerden. Fiyat baskıları çok kademeli olarak artacak. Orta vadeli enflasyon görünümündeki artış ve mevcut finansal koşullar, net varlık alımlarının “biraz daha düşük hızda” devam etmesine olanak sağlıyor. Faiz kararımız ve para politikalarımız enflasyonu hedefe yaklaştırmak için ve iyileşmenin devamı için gerekli.

PEPP alımlarını yavaşlatma kararını yönetim kurulunda bir “tapering” olarak değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna Lagarde, “The Lady isn’t tapering” (Kadın tapering yapmıyor) ifadeleriyle yanıt verdi ve şöyle devam etti: “PEPP’i tekrar kalibre ediyoruz. Aralıkta ve martta yaptığımızdan farklı değil. Bunu bir çerçeveye bağlı şekilde yapıyoruz. Finansal koşullara bakıyoruz, hala elverişli koşullar var. Enflasyon görünümü ise yükseldi 2021 ve 2022 için. Yönetim kurulunda enflasyon beklentilerinin yükselfdiğini görüyoruz. Bu da ılımlı şekilde azaltmamıza imkan veriyor. Eylül toplantısı öngörülerimizle birlikte yapıldı ve birçok alanda iyileşme vardı. GSYH rakamları çok daha yüksekti. Enflasyon verisi ve istihdam verisi de yükselmişti. Tüm bu iyi gelişmeler ve aşılamayla birlikte Euro Bölgesi’nin kendine geldiğini söylemiştik. PEPP’i gelecek üç ay için tekrar kalibre ediyoruz sadece.”

ECB toplamda 1,85 milyar Euro olan pandemi acil varlık alım programını daha önce de aralık ve mart aylarında kaydadeğer şekilde hızlandırmıştı.

"Enflasyon baskıları geçici"

Enflasyon baskılarının geçici olduğunu ancak devam ettiği görüyoruz.

Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü ve bu beklenenden daha iyi bir büyümeydi. 3. çeyrekte daha da güçlü bir büyüme öngörüyoruz.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanlar restoran ve mağazalara dönüyor, turizm canlanıyor. Üretim güçlü seyrini sürdürse de malzeme ve ekipman tedarik sıkışmaları var.

Delta varyantının yayılması henüz yeni kısıtlama gerektirmedi ancak ekonomik iyileşmeyi ve tamamen yeniden açılmayı olumsuz etkileyebilir.

"2 milyonu aşkın insan daha hala işsiz"

GSYH'nin prepandemi öncesi seviyelere bu yıl bitmeden dönmesi bekleniyor.

Yüzde 70'ten fazla yetişkin aşılanması ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla ekonomideki iyileşme güçlü şekilde sürüyor.

İstihdam iyi gidiyor, işsizlik düşüşte. Yurtiçi ve yurtdışı talebe ilişkin öngörüler hala iyimser. Ancak hasarın tamamı giderilmiş değil. Pandemi öncesine göre çoğu genç ve düşük yetkinlikte 2 milyonu aşkın insan daha hala işsiz.

Mali politikalar, bu hasarlar geçene kadar para politikalarını destekleyecek şekilde devam etmelidir. Aynı zamanda bu destekler yapısal reformları ve dijital dönüşümü destekleyerek uzun vadeli potansiyeli de artırmalıdır. Bu yıl yüzde 5 GSYH büyümesi, 2022’de yüzde 4,6 büyüme ve 2023’te yüzde 2,1 büyüme öngörüyoruz.

2021 için öngörüler büyük ölçüde olumlu yönde değişirken, 2022 ve 2023 için bir değişiklik olmadı.

ECB enflasyon beklentisini de yükseltti

Haziranda yayınladığı enflasyon tahminlerini geçici etkenlere bağlı olarak yukarı yönlü revize eden ECB, 2021’de enflasyonun yüzde 2,2 olmasını, 2022’de yüzde 1,7’ye gerilemesini, 2023’te ise yüzde 1,1’e düşmesini öngörüyor.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirden enflasyon beklentilerini de yükselten ECB’ye göre çekirdek TÜFE bu yıl yüzde 1,3 olacak. Gelecek yıl yüzde 1,4’e, 2023’te ise yüzde 1,5’e yükselecek.

Euro, dolar karşısında değer kaybetti

EURUSD, ECB kararları sonrası gördügü 1,18413'den Lagarde'nin açıklamaları ile 1,18115'e kadar geriledi