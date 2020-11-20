Lagarde: COVID-19 fonlarının yüzde 20'si dijitalleşme için kullanılacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin COVID-19 salgınının uzun dönem trendlerinden olan ekonomiyi dijitalleştirme çalışmalarına başlaması gerektiğini ve büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek, istihdamı azaltmadan dönüştürme gereğine işaret etti.

İstihdam yaratacak yeni üretim yöntemleri bulmak ve her çalışanın yaptığı iş için gerekli yeterliliğe sahip olmasını sağlamanın önemini vurgulayan Lagarde, "Yeni bir tedarik yöntemi bularak ani gelişen durumlar karşısında hızla adapte olabilmeliyiz. Bu da deneysellik ve yeniliği ödüllendiren ve başarısızlıkları toolere eden bir ortam oluşturmaktan geçiyor" dedi.

Dijitalleşmenin, kaynaklara daha az bağımlı ekonomiler ve düşük karbon emisyonu gibi pek çok faydası olduğunu belirten Lagarde, Avrupa Birliği'nin devam eden ekonomik krizle mücadele fonlarının yüzde 20'sinin dijitalleşme için harcanacağını söyledi.