Lagarde: Enflasyon 2022'de yavaş yavaş gerileyecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisinin artan enerji fiyatları ve arz darboğazları olduğunu ve bu faktörlerin etkilerinde hafifleme olduğunda enflasyonun yavaş yavaş gerileceğini öngördüklerini söyledi.

Tedarik zincir problemlerinin yatışmakta olduğuna dair bazı işaretler görmekte olduklarını belirten Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2022 yılında gerileceğini savunurken enflasyon oranını yüzde 3,2 olarak ahmin etti.

Fransız radyo kanalı Inter'e yaptığı açıklamada Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD'den farklı bir durumda olduğunu da ifade ederek ECB'nin Fed gibi cesur şekilde hareket etmesine ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Lagarde, "ABD'de ekonomik toparlanma döngüsü Avrupa'nın önünde. Bu nedenle bizim, Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok" dedi.