Lagarde: Enflasyon bir süre daha yüksek kalacak

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 11 yıl sonra gelen faiz artışı kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

Lagarde’ın konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar ise şöyle:

Ekonomi faaliyetleri yavaşlıyor. Rusya’nın savaşı büyümelere ayakbağı olmayı sürdürüyor.

Enflasyon haziranda yüzde 8,6’ya yükseldi. Küresel enerji ve gıda fiyatlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Endüstriyel ürünlerde devam eden darboğazlar ve güçlü talep de enflasyonu etkileyecek.

Enflasyonun bir süre daha istenmeyecek düzeylerde kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Gıda, enerji ve boru hattı aksamaları bunun en önemli nedenleri.

Enflasyon için riskler yukarı yönlü ve kısa vadede yoğunlaşmış durumda. Enflasyon risklerinin gerçekleşmesi daha büyük faiz artırımını gerektirdi.

İstihdam piyasası güçlü seyrini koruyor. Birçok alandaki iş ilanları bunu yansıtıyor. Ücretler de son aylarda artış kaydetse de genel anlamda sınırlı kalmaya devam ediyor.

Aktarım Güvence Mekanizması (TPI) kararı oybirliği ile alındı. Mekanizmanın nerede uygulanacağına sadece AMB karar verecek Eylül ayı için önceki sözlü yönlendirme artık geçerli değil. Tüm Euro Bölgesi ülkeleri TPI'dan faydalanabilecek

"Varacağımız nokta aynı, çıkışı hızlandırıyoruz"

Eylül toplantısına ilişkin sorulara ise Lagarde’ın yanıtı şöyle oldu:

"Haziran toplantımızda 25 baz puan artırım yapma niyetimizin sinyalini verdik. Eylülde de kademeli olarak artabilir demiştik. Bundan sonra para politikası kararlarını ay ay ve adım adım vereceğiz. Eylülde ne olacağı verilerin ne olacağına bağlı. Ama kesinlikle enflasyonu orta vadede yüzde 2’ye indirecek bir normalleşme patikasındayız. Varacağımız noktayı değiştiriyoruz anlamına gelmiyor bu. Çıkışı hızlandırıyoruz ve normalleşme patikasını izlemeye devam ediyoruz."

“Baz senaryolarda resesyon görünmüyor”

ECB’nin birincil görevi fiyat istikrarıdır. Gözlemlediğimiz - görünüm ve enflasyon tarafında - savaş kaynaklı büyümeye yönelik riskler ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler var. “Doğalgaza bağlı bir resesyonda politikamız tersine döner mi” sorunuza ilişkin, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu daha da yükseltecektir. Ancak büyüme taraflı da bir risktir aynı zamanda. Bu bir resesyona yol açacak mı? Haziran tahminlerimize ve komisyonun en son tahminine baktığımızda baz senaryolarda resesyon görünmüyor. Görünüm karamsar mı? Evet.