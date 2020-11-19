Lagarde: Görünüm yüksek belirsizlikler etkisiyle şekilleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa genelinde sörülen COVID-19 vaka sayısındaki artış ve buna karşı sıkılaştırılan önlemlerin zaten yüksek düzeyde olan belirsizlikleri artırdığını ve küresel ekonominin mücadele etmesi gereken bir durum oluşturduğunu söyledi.

Lagarde görünümü etkileyen diğer faktörlerin ise kısmi ya da dengesiz de olsa ekonomik büyüme ve hizmet sektöründe görülen inatçı zayıflama olduğunu ekledi.

ECB'nin COVID-19 krizine aynı kararlılıkla yaklaşmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, Euro Bölgesi'nin toparlanması için mali teşviklerin halen kritik olduğunu söyledi.