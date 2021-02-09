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Lagarde hükümetleri harcamalara devam etmeye çağırdı

ECB Başkanı Christine Lagarde, teşviklerin süreceğini ancak hükümet harcamalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, ECB'nin resesyonun  vurduğu ekonomiyi desteklemek için teşviklerini uygulamada tutmaya  devam edeceğini, ancak hükümetlerin de harcamaya devam etmelerdi  gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "Hem ulusal seviyede hem de
Avrupa seviyesinde mali politika toparlanmanın desteklenmesi için kritik önemde olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lagarde ayrıca, Yeni Nesil AB fonu olarak bilinen AB toparlanma  fonunun öngörüldüğü takvim ile uygulanması halinde büyümenin  bu yıl artırılabileceğini de vurguladı.

Lagarde konuşmasında, "Çekirdek fiyat baskılarının zayıf talebe,  düşük ücret baskılarına ve eurodaki değerlenmeye bağlı olarak bastırılmış olmaya devam etmeleri muhtemel. Bizim olumlu finansal şartları koruma taahhütümüz cari ortamda kritik önemde" ifadelerine de yer verdi.