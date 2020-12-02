Lagarde: İkinci dalga hafiflese de ekonomik sıkıntılar sürüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da COVID-19 salgınında vaka sayılarının yavaşlamış olabileceğini, ancak ekonominin salgının bu dalgasını kontrol altına alınması için uygulanan tedbirlerin ceremesini çekmeye devam ettiğini söyledi.

Ne salgının ne de negatif etkilerinin henüz ortadan kalkmadığı uyarısında bulunan Lagarde, "İkinci dalga devam ediyor, bu arada Avrupa'da ikinci dalga yavaşlamış, alınan tedbirlerin etkisi ile yoğunluğu azalmış olabilir. Ancak ekonomiyi etkilemeye devam ediyor" dedi.

Lagarde, "Görmekte olduğumuz son gelişmelerin tümü ekonominin hala acı ve sıkıntı çekmekte olmduğunu gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.