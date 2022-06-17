Lagarde: Parçalanma düzeltilmesi gereken ciddi bir risk

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısına katıldı.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Lagarde, Euro Bölgesi maliye bakanlarını ayrışma, parçalanmanın düzeltilmesi gereken ciddi bir risk olduğu konusunda uyardı ve ECB'nin buna bağlılığının sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Lagarde, "Euro Bölgesi genelinde para politikasının uygulanabilmesi için parçalanma, ayrışma riskini düzeltmemiz gerekli. Ayrışma, parçalanma riski bizim fiyat istikrarı görevimiz için ciddi bir tehdit. Bizim kararlılığımızdan kuşku duymak ciddi bir hata olur" diye konuştu.