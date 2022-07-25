  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Lagarde'dan enflasyonla mücadele için güçlü taahhüt
Takip Et

Lagarde'dan enflasyonla mücadele için güçlü taahhüt

ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarını enflasyon yüzde 2 hedefine geri gelene kadar yükselteceklerini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını enflasyon yüzde 2 hedefine geri gelene kadar yükselteceklerini söyledi.

Almanya yayıncılık grubu Funke'ye konuşan Lagarde, enflasyon ile mücadele konusunda güçlü taahhütte bulundu.

Lagarde, "Enflasyonu hedefimize geri getirmek gerekti süreceği faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ECB, perşembe günü 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ve faizi -%0,50'den yüzde 0,00 seviyesine çekmişti.