Lagarde'dan enflasyonla mücadele için güçlü taahhüt
ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarını enflasyon yüzde 2 hedefine geri gelene kadar yükselteceklerini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını enflasyon yüzde 2 hedefine geri gelene kadar yükselteceklerini söyledi.
Almanya yayıncılık grubu Funke'ye konuşan Lagarde, enflasyon ile mücadele konusunda güçlü taahhütte bulundu.
Lagarde, "Enflasyonu hedefimize geri getirmek gerekti süreceği faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ECB, perşembe günü 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ve faizi -%0,50'den yüzde 0,00 seviyesine çekmişti.