"Lane banka ve fon yöneticileriyle özel olarak görüştü"

Wall Street Journal'ın haberine göre Avrupa Merkez Bankası'nın kamuoyu ile iletişimini artırma çabaları çerçevesinde Banka'nın baş ekonomisti ve Yönetim Kurulu üyesi Philip Lane, bu yıl yapılan politika toplantıları sonrasında bir düzine banka ve fon yöneticisini özel olarak aradı.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Lane 11 banka ve yatırımcıya telefon etti. ECB Sözcüsü de telefon görüşmelerini doğruladı ve bu görüşmelerin Banka'nın şeffaflık politimaları çerçevesinde yapıldığını savundu.

WSJ'ye bilgi veren kaynaklara göre Lane, BlackRock, Citi, Deutsche

Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Pimco, UBS ve UniCredit ile görüştü.