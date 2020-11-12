Le Maire: Fransa küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olacak

Fransa'da ekonomik faaliyetin 2019 yılı düzeyine dönmesinin 2022 yılını bulacağını söyleyen Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin küçük ve orta ölçekli işletmelere, kira yardımı ve vergi indirimi yapılarak destek olmaya devam edeceğini söyledi.

BFM Business radyosuna konuşan Le Maire, küçük işletmelerin krizden en kötü etkilenen kısımda olduğunu söyledi ve "Artan stoklar büyük bir sorun teşkil ediyor, stokların eritilmesine yardımcı olmalıyız" dedi.

Le Maire ayrıca Fransa'da faaliyet gösteren işletmeler için aralık ayını atlatmanın iyi olacağını ifade etti.