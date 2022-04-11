Libya: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Sanallah, Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz." dedi. Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.