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Libya: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sanallah, Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz." dedi. Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.

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