Londra Borsası'nın 27 milyar dolarlık satın almasına şartlı onay

Avrupa Birliği (AB), Londra Borsası'nın (London Stock Exchange Group-LSEG) veri sağlayıcısı Refinitiv'i 27 milyar dolara devralmasına şartlı onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, LSEG'in Refidinitiv'i satın almasına yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu satın almaya şartlı onay verildiği belirtilen açıklamada, bu şartların; LSEG'in Borsa Italiana SpA'daki yüzde 99,9 hissesinin satışı, Londra Takas Odası tarafından sağlanan bazı hizmetlerin ve finansal verilerin "açık erişim" olarak 10 yıl devam ettirilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, LSEG tarafından AB'ye sunulan taahhütlerin, satın almayla ortaya çıkacak rekabete yönelik endişeleri bütünüyle giderdiği aktarılarak, "Bu nedenle Komisyon, taahhütlerle satın alma işleminin artık rekabete yönelik endişeleri artırmayacağı sonucuna vardı." denildi.

Bankalar ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv, eski New York Valisi ve milyarder Michael Bloomberg'in sahibi olduğu Bloomberg terminallerinin en büyük rakibi konumunda bulunuyor.