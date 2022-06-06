Londra Metal Borsası'na yarım milyar dolarlık dava

Londra Metal Borsası (LME), 8 Mart'ta nikel işlemlerini askıya alması nedeniyle İngiltere mahkemelerinde dava ile karşı karşıya geldi.

Elliott International ve Elliott Associates, LME'ye işlemlerin durdurulmasının insan haklarının anayasal ihlali olduğunu ileri sürerek 456 milyon dolarlık (3,58 milyar Hong Kong Dolar) tazminat davası açtı.

LME'nin sahibi olan Hong Kong Exchanges and Clearing Limited'in (HKEX) bugün yaptığı açıklamaya göre, dava "haksız" ve LME "talebe şiddetle itiraz edecek".