Londra Tahkim Mahkemesi Doraleh terminali kararını verdi

Dünyanın en büyük konteyner liman işletmecilerinden BAE merkezli Dubai Ports World'un (DP World) Doraleh konteyner terminalini geliştirme konusunda Cibuti yönetimiyle 50 yıllık imtiyaz sözleşmesi olduğunu iddia ederek, PDSA aleyhine açtığı dava sonuçlandı.

Dubai hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, LCIA, Cibuti Limanları Şirketinin söz konusu imtiyaz sözleşmesini yasa dışı bir şekilde feshetmeye çalıştığına ancak sözleşmenin feshedilmediğine ve halen yürürlükte olduğuna hükmetti.

Mahkeme, PDSA'nın halen sözleşmenin hissedarı olduğunu ve hisselerini hükümete devretme girişiminin hiç bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

Mahkemenin, bir sonraki aşamada DP World'a ödenecek tazminatı belirleyeceği kaydedildi.

DP World, nisan ayında Cibuti hükümetinden 210,2 milyon dolar tazminat talep etmişti.

BAE ile Cibuti arasındaki liman anlaşmazlığı

DP World tarafından inşa edilen ve işletilen Doraleh terminali 2009 yılında hizmete girmişti.

Cibuti hükümeti, 2014'te, Doraleh terminalinde imtiyaz elde etmek için Liman İşletmeleri ve Serbest Bölgesi Başkanı Abdurrahman Buriyeh'e yasa dışı yollardan para teklif ettiği iddiasıyla DP World'e dava açmıştı.

Dubai hükümeti, Şubat 2017'de, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesinin DP World hakkında açılan davada şirketin haklılığına karar verdiğini duyurmuştu.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle 22 Şubat 2018'de, ulusal egemenliği ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını korumak için DP World ile 2004'te imzalanan imtiyaz sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu.

Dubai merkezli kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Cibuti hükümetinin, imtiyaz sözleşmesini feshettiği ve DP World'u imtiyaz şartlarıyla ilgili yeniden müzakereye zorlamak için konteyner terminaline yasa dışı bir şekilde el koyduğu savunulmuştu. Açıklamada, Cibuti hükümetinin bu adımına karşı uluslararası tahkim yoluna başvurulacağı kaydedilmişti.