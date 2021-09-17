Lübnan, IMF'den 1 milyar 139 milyon dolarlık SDR ödemesini teslim aldı

Lübnan Maliye Bakanı Yusuf el-Halil, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın IMF ile özel çekme hakkından aldığı borçların Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığı Merkez Bankası tarafından tarafıma bildirildi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, söz konusu miktarın 1 milyar 139 milyon 437 bin dolar olduğu kaydedildi.

IMF, COVID-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla ağustos ayında 650 milyar dolarlık SDR olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

IMF, 2009 yılında da üye ülkelere küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolar tutarında SDR rezervi temin etmişti. Lübnan, 2009'da ihtiyacı olmadığından IMF'nin kendisine tahsis ettiği meblağı çekmek istememişti.