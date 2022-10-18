Lufthansa, kâr beklentisini iki katına çıkardı

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, güçlü yolcu talebi sonrası 2022 yılı için kâr beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 2022 yılında faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karının 500 milyon euronun üzerinde olacağını tahmin eden Lufthansa, bu beklentisini 1 milyar euronun üzeri şeklinde revize etti.

2022 üçüncü çeyreğe ilişkin ön sonuçlara göre Lufthansa'nın cirosu 10,1 milyar euro ve düzeltilmiş gelirleri 1,1 milyar euro oldu. Üçüncü çeyrek için kesin sonuçlar 27 Ekim'de açıklanacak.